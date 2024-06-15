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PSP-3000 本体 メタルギアソリッドピースウォーカー プレミアムパッケージ
商品番号 E56478386087
商品名

PSP-3000 本体 メタルギアソリッドピースウォーカー プレミアムパッケージ
ブランド名 プレイステーションポータブル
特別価格 税込 8,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PSP-3000本体メタルギアソリッドピースウォーカープレミアムパッケージ※動作確認済み※本体、箱、中箱、ACアダプター、バッテリー、ストラップ※ソフトは付きませんがご希望の方はコメントお願いいたします。※小傷はありますが比較的状態良好※中古になりますので神経な方はご遠慮ください
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