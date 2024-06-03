ニンテンドー64　本体セット、ソフト6本付き\n、

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商品詳細
■ニンテンドー64 本体セット（本体、コントローラー、ACアダプター、AVケーブル）■コントローラー クリアブルー■ソフト6本 ・スーパーマリオ64 ・マリオカート64 ・星のカービィ64 ・大乱闘スマッシュブラザーズ ・ポケモンスタジアム金銀 ・カスタムロボV2上記動作確認済み（一部ソフトで接触が悪いものあり）■他 ・スーパーファミコンソフト パネルでポン（動作未確認） ・ニンテンドー64 64GBパック（ジャンク品） ・ゲームボーイソフト ポケットモンスター銀（動作未確認） ・ニンテンドー64 コントローラーパック（ジャンク品）発送は週末になりますので、それをご承知の上、ご購入お願いいたします。何か懸念事項があれば購入前にコメントをお願いいたします。
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