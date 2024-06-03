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ニンテンドー64　本体セット、ソフト6本付き\n、
商品番号 M60499649223
商品名

ニンテンドー64　本体セット、ソフト6本付き\n、
ブランド名 ニンテンドー64
特別価格 税込 4,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ニンテンドー64　本体セット（本体、コントローラー、ACアダプター、AVケーブル）■コントローラー　クリアブルー■ソフト6本　・スーパーマリオ64　・マリオカート64　・星のカービィ64　・大乱闘スマッシュブラザーズ　・ポケモンスタジアム金銀　・カスタムロボV2上記動作確認済み（一部ソフトで接触が悪いものあり）■他　・スーパーファミコンソフト　　パネルでポン（動作未確認）　・ニンテンドー64　　64GBパック（ジャンク品）　・ゲームボーイソフト　　ポケットモンスター銀（動作未確認）　・ニンテンドー64　　コントローラーパック（ジャンク品）発送は週末になりますので、それをご承知の上、ご購入お願いいたします。何か懸念事項があれば購入前にコメントをお願いいたします。
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