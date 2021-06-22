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商品詳細
写真2枚付き。目立った痛みありません。状態にこだわる方は購入をお控えください。小畑優奈写真集「唇を閉じたら歯は浮かせて」ネット＆星野書店近鉄パッセ店にて限定販売された写真集となります。#小畑優奈
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