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2023年度版CAD利用技術者試験 公式ガイドブック　２冊セット
商品番号 U61956024014
商品名

2023年度版CAD利用技術者試験 公式ガイドブック　２冊セット
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 3,276 円
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商品詳細

①「2023年度版CAD利用技術者試験2次元1級(建築)公式ガイドブック」②「2023年度版CAD利用技術者試験2次元2級(基礎)公式ガイドブック」パラパラ見た程度です。#コンピュータ教育振興協会#本#コンピュータ／コンピュータ
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