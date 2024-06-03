LINE6 SONIC PORT

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商品詳細
現在生産完了品のLINE6SONICPORTになります。ライブで何度か使用致しましたため、傷等多少ございますが動作確認済みの商品となります。【付属品】・ライトニング端子用オーディオインターフェースケーブル・LINE6SONICPORT本体※本体とケーブルのみで、箱や説明書などはございません。#Line6#SonicPort（ご注意）動作確認済みですが、現在対応するOSが限られております。ご購入の際は必ず利用環境をご確認の上、お願いいたします。※購入者様側の確認不足や、ご都合による返品には応じかねますので予めご了承ください。なお、本体表面にテカリがあります。
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