ヤマハ　YAMAHA デジタルパーカッション DD-75

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・頂きものの為、購入日、使用頻度、経過年月は把握しておりません。・通電確認済みです。・実際に使用したことはありません。・中古で頂いたのでそのままお渡しいたします。・レシートがないので保証書は使えないと思います。・使用感あります。新品同様を求めたり、強い拘り、神経質な方のご購入はお控えください。【中古品に関して】・状態がとても気になる方はご購入前にメッセージをください。★送料無料★佐川急便にて発送いたします。★メッセージ無し購入OK。★迅速な発送を心がけております。付属品：説明書フット用スイッチｘ2ACアダプターバチ叩き易いパッドレイアウト\u0026リアルな音●コンパクトで手軽に持ち運び出来る・設置スペースを選びません・乾電池駆動も可能のため、どこでも演奏可能です。●デジタルパーカッションのメリット・ヘッドフォンのご使用で音量を気にせず演奏・音楽プレーヤーを接続（ＡＵＸ－ＩＮ）し、好きな音楽と一緒に演奏。●リアルなドラムボイスで幅広いジャンルの音楽を楽しむ・アコースティックドラムからサンプリングしたリアルな音色・ハンドパーカッションとしてのご使用も可能※中国、インド、中東、ラテンなどの様々な民族打楽器キットなどを搭載。ヤマハ YAMAHAデジタルパーカッションDD-75DigitalPercussion電子パーカッション