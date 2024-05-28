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THE BLUE HEARTS Tシャツ L
商品番号 R10615118270
商品名

THE BLUE HEARTS Tシャツ L
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 7,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グッズ種類···TシャツTHEBLUEHEARTSPANリリース時のTシャツです。着丈約74身幅約51おおよその採寸ですがLサイズです。未使用、新品ですが、特に首周りなどシワヨレがあります。開封してないので中は確認出来ていませんが、衣装ケースの中でずっと保存されていました。発送はゆうゆうメルカリ便予定です。返品などは対応しかねますので、気になることがある方は質問されたり、しっかり確認した上でご購入お願いしますm(__)m
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