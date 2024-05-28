THE BLUE HEARTS Tシャツ L

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商品詳細
グッズ種類···TシャツTHEBLUEHEARTSPANリリース時のTシャツです。着丈約74身幅約51おおよその採寸ですがLサイズです。未使用、新品ですが、特に首周りなどシワヨレがあります。開封してないので中は確認出来ていませんが、衣装ケースの中でずっと保存されていました。発送はゆうゆうメルカリ便予定です。返品などは対応しかねますので、気になることがある方は質問されたり、しっかり確認した上でご購入お願いしますm(__)m
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