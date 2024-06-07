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ほぼ新品　StarTech.com 12U 19インチ
商品番号 V69010031378
商品名

ほぼ新品　StarTech.com 12U 19インチ
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 3,230 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Amazonで買ったばかりのほぼ新品ラックマウントです。一度組み立てただけで、その時ついたわずかなスレ程度です。奥行きが合わなかったので泣く泣く買い替えました！激安で出します！メーカーダンボールに入れて発送します。お探しの方どうぞ！StarTech.com12Uウォールマウント19インチサーバーラック2ポストオープンフレーム/壁掛け式奥行き12インチRK12WALLO種類···機材ケース・ラック・マウント
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