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- ほぼ新品 StarTech.com 12U 19インチ
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商品詳細
Amazonで買ったばかりのほぼ新品ラックマウントです。一度組み立てただけで、その時ついたわずかなスレ程度です。奥行きが合わなかったので泣く泣く買い替えました！激安で出します！メーカーダンボールに入れて発送します。お探しの方どうぞ！StarTech.com12Uウォールマウント19インチサーバーラック2ポストオープンフレーム/壁掛け式奥行き12インチRK12WALLO種類···機材ケース・ラック・マウント
http://narcologia.ru/goods/stealth22576.html
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StarTech.com 12U ウォールマウント19インチサーバーラック 2ポストオープンフレーム/壁掛け式 奥行き12インチ RK12WALLO
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