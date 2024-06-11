北村西望作 咆哮獅子 青銅製メダル 井の頭自然文化園新彫刻館落成記念品 激レア



北村西望作 咆哮獅子 青銅製メダル 井の頭自然文化園新彫刻館落成記念 ...



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東京都井の頭自然文化園②〜鬼気迫るブロンズ群〜 | 花猫日記

即購入OKです。いかなる場合でも先に購入した方が優先となります。北村西望の作品が大量に収められた「井の頭自然文化園新彫刻館」が完成した時に、記念品として関係者に配られたお品であると想定されます。過去の関連市長か、もしくは国の重要なポストの議員さんが出されたお品かもしれません。そのため、大変レアです。状態は画像からご確認ください。購入元:ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品簡易クリーニング済みですが、中古品なので、過度に神経質な方や、新品に近い状態をお求めの方は購入をご遠慮ください。全国送料無料でお届けします！北村西望が好きな方は是非手に入れてください。よろしくお願いします。