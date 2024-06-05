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美濃焼　美濃古窯　江戸時代中期　水指　徳川美術館　菊田清年識箱　M　R5537C
商品番号 H22464298691
商品名

美濃焼　美濃古窯　江戸時代中期　水指　徳川美術館　菊田清年識箱　M　R5537C
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 11,424 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（蓋を含む）高さ約２２cm　幅約１７㎝×幅約１６．５㎝　口外径約９cm画像8枚目のような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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美濃焼　美濃古窯　江戸時代中期　水指　徳川美術館　菊田清年識箱　M　R5537C
美濃焼 美濃古窯 江戸時代中期 水指 徳川美術館 菊田清年識箱 M R5537C ...
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