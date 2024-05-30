ブラッドショー Bradshaw WWE フィギュア

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WWEブラッドショーのフィギュアです。状態：新品未開封ですが、海外製品為、箱に凹み傷等があることが多々あります。未開封ですが、トラブルを避けるため傷や凹み等があるご理解でのご購入お願い致します。箱に凹みがございます。写真にてご確認よろしくお願い致します。また、他にも出品しているPOP!等のフィギュアを以下のタグでまとめてました。フィギュア関係:#Blackremusfigureプロレス関係:#Blackremusprowrestling2点以上お買い上げを頂ける際は、少しばかり価格を値引きさせて頂きます。是非購入前にご相談ください。#Streetfighter#ファンコ#アヒル#フィギュア#日本未発売#海外限定#Tubzz#Blackremusfigure#スト2#ブランカ