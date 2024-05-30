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元村　平　　リトグラフ
商品番号 X34023637899
商品名

元村　平　　リトグラフ
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1980年頃に購入したリトグラフです。制作年も同じ時期だと思います。40年くらい前の作品で、マージン（余白）部分に日焼けがあります。額も多少、ダメージがあります。元村　平1937年　熊本県水俣市生まれ1960年　武蔵野美術大学卒1973年　渡仏2021年　没額サイズ　77㌢✖️59㌢エディションNo.143/150
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