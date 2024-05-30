- ホーム
- >
- おもちゃ・ホビー・グッズ
- >
- 美術品
- >
- 絵画/タペストリ
- >
- 元村 平 リトグラフ
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
1980年頃に購入したリトグラフです。制作年も同じ時期だと思います。40年くらい前の作品で、マージン（余白）部分に日焼けがあります。額も多少、ダメージがあります。元村 平1937年 熊本県水俣市生まれ1960年 武蔵野美術大学卒1973年 渡仏2021年 没額サイズ 77㌢✖️59㌢エディションNo.143/150
http://narcologia.ru/goods/slide346587.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis65744.html
http://narcologia.ru/goods/flight665228.html
http://narcologia.ru/goods/slide346587.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis65744.html
http://narcologia.ru/goods/flight665228.html
リトグラフ版画 元村平 「無題2」商品番号35042803- 絵のある暮らし・絵になる暮らし｜武田画廊
リトグラフ版画 元村平 「無題1」商品番号35042802- 絵のある暮らし・絵になる暮らし｜武田画廊
元村平『村役場』 - 旭川市のギャラリー・シーズ
元村 平「花」リトグラフ | 日本画、油絵、版画などの絵画販売 ...
リトグラフ版画 元村平 「オベールの教会」商品番号35042801- 絵のある暮らし・絵になる暮らし｜武田画廊
元村 平「花」リトグラフ | 日本画、油絵、版画などの絵画販売 ...
リトグラフ版画 元村平 「窓の下の恋人」商品番号34110105- 絵のある暮らし・絵になる暮らし｜武田画廊
リトグラフ版画 元村平 「オベールの教会」商品番号35042801- 絵のある暮らし・絵になる暮らし｜武田画廊
元村 平 リトグラフ レビュー高評価の商品！ 40.0%割引 zicosur.co
リトグラフ版画 元村平 「窓の下の恋人」商品番号34110105- 絵のある暮らし・絵になる暮らし｜武田画廊
元村平｢銅版画集 MANIERES NOIRES｣ | 山田書店美術部オンラインストア
リトグラフ版画 元村平 「無題1」商品番号35042802- 絵のある暮らし・絵になる暮らし｜武田画廊
元村平 | 美術作品 | 山田書店美術部オンラインストア