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korogi 卓上木琴 eco32 スタンド付
商品番号 M27924172741
商品名

korogi 卓上木琴 eco32 スタンド付
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 9,870 円
在庫状況 あり

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商品詳細

卓上木琴のeco32です。こちらでお譲り頂きましたが、使用頻度が少ないため出品致します。playtechのスタンドも付けます。
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