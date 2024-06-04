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【出品期間今日まで】新品未開封　もちどる　大空スバル　ホロライブ
商品番号 B63702891291
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【出品期間今日まで】新品未開封　もちどる　大空スバル　ホロライブ
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 4,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【10月31日で取り下げます】新品未開封しゅばああああああああああ！！暗所にて保管。撮影時に初めて箱から取り出しました。「ホロライブ」×「ドン・キホーテ」コラボちわっす!ホロライブ二期生、大空スバーゥ!男勝りな性格で、誰とも分け隔てなく接する、明るく元気で活発なスバルちゃんが可愛いもちどるに！！お家にいたら何かが「あじまる！あじまる！」…かもしれません。スバ友の皆さん是非お家に迎えましょう！！#ホロライブ#大空スバル#アヒル#2期生#プロテインザスバルグッズ種類···ぬいぐるみ
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