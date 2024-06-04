ヤナギサワ メタル マウスピース 7番

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商品詳細
ヤナギサワのアルトメタルマウスピースオーブニングは7番です。購入したものの、開きが大きすぎて手に負えず、少し使用したのち保管していました。キズも少ないです。ティースマークも殆ど見られません。吹きこなせる方にどうぞ。※箱はありません種類···サックス
http://narcologia.ru/goods/procurement223633.html
http://narcologia.ru/goods/moisture535569.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper989509.html
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