ライアーハープ 16弦 木製 初心者向け 弦楽器 ナチュラル

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商品詳細
#Mikasaの雑貨一覧はこちらから色々な雑貨を出品しております。是非ご覧ください(⌒▽⌒)∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ご覧くださりありがとうございます╰(*´︶`*)╯♡美しい音色が誰でも奏でられる初心者向けライアーハープです。軽量コンパクトでどこでも演奏できます♪初心者でも手軽に奏でられる楽器ですのでおすすめ♪弦を軽く弾くと共鳴し、暖かく純粋な連続音を生み出します。持ち運びしやすく、小さなお子様やお年寄りの方、初心者の方にも扱いやすい、人間に優しいライアーです。16本の鋼弦♪耐久性のある弦が部屋中を美しい音色で満たしてくれます。弦が短く、張りが強い程、高音が出ます。透明感ある音♪ソリッドウッドならではのクリアな透き通る音色で、手で軽く弾くと、よく響き耳に心地よい音がハープ正面に開かれる穴から出て、室内にこもっています。ハープの音が部屋全体に響き渡ります。誕生日プレゼントや贈り物にも最適です。コンパクトにどこへでも持ち運びができます。旅先へ携帯して、演奏することも可能です。付属品調律用ハンマーレンチ予備の弦説明書（英語表記）カラー ナチュラルサイズ 38㎝×27㎝×3.5㎝匿名配送送料無料24時間以内に発送致します。おまとめ購入に対応しております(o^^o)送料分お値引き致しますので、お気軽にご相談ください。#Mikasaの雑貨一覧はこちらから是非ご覧ください(⌒▽⌒)
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