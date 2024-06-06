【茶道具】八坂焼　鯉耳花入（共箱）

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水仙 寒菊の照葉 : 茶室の花 水仙 寒菊の照葉 : 茶室の花

種類···茶道具【商品説明】商品をご覧いただきありがとうございます。経年保存品の商品になります。商品の状態ですが、よく見たら口辺りに経年による小さなシミがありますが、割と綺麗かと思います。割れや欠けなどは見当たりません。桐箱には小さな汚れ、小さな割れ、木の隙間があります。その他、画像をご覧いただきご理解の上どうぞよろしくお願い致します。 神経質な方はご遠慮下さい。古き物とご理解頂き、使用して頂ける方はよろしくお願い致します。土日祝日の発送が出来ません。【寸法】直径約17㎝ 口径約3.8㎝ 高さ約21.3㎝(採寸に多少の誤差があるかと思います)注）基本的には中古骨董品ですので、使用に差し支える様な重大な欠陥以外の、小傷擦り傷汚れ等によるクレームはご容赦ください。#遠州