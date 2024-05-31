ポケモンカードゲーム レイジングサーフ 1BOX 新品　未開封　シュリンク付き

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商品詳細
新品未開封シュリンク付き発送致します商品画像４枚目のシュリンク繋ぎ目に、ほつれ部分があります、新品未開封品となりますが細かく気にされる方はご遠慮ください、お値下げ不可です。1点セット価格ポケモンカードゲームスカーレット\u0026バイオレット強化拡張パックレイジングサーフ1BOXご不明な点がございましたらコメント宜しくお願い致します。ほかシュリンク付未開封在庫摩天パーフェクト仰天のボルテッカー25周年 アニバーサリーフュージョンアーツ白銀のランス漆黒のガイストフュージョンアーツイーブイヒーローズシャイニースターVVMAXクライマックスバトルリージョンダークファンタズマスターバーススターバーストレーナーBOXタイムゲイザースペースジャグラーPokmonGOPokmonGOスペシャルセットロストアビス白熱のアルカナパラダイムトリガーVSTARユニバーススカーレットexバイオレットexトリプレットビートスノーハザードクレイバースト151黒炎の支配者レイジングサーフ
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