Roland ローランド ギターアンプリファイアー CUBE CUBE-15X

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商品詳細
商品名:RolandローランドギターアンプリファイアーCUBECUBE-15X電源：AC100V（50／60Hz）消費電力：18W付属品：取扱説明書幅（W）330mm奥行き（D）240mm高さ（H）335mm質量：7.3kgエレキギターを繋いでの動作確認済み問題なく作動します。特筆する大きな傷や汚れはありませんが使用感があります。その他状態は写真でご確認ください。D5
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