加藤春ニ作 (二代) 黄瀬戸　神紋象嵌天目　抹茶茶碗　茶道具　古瀬釉　織部釉

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#monika♡骨董品 ←在庫一覧です。※新しい順のタグでご覧いただかないと全て表示されません。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一☆工芸品など同梱発送で2件目から1000円引き☆☆半額印のお品は2件目から半額引き☆（最終価格の為お値下げ出来ない場合があります） ☆コメントよりお声掛けください☆ 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一加藤春二作(二代)愛知県瀬戸市出身。明治二十五年生、幼時から製陶に従事。昭和五十四年没。昭和50年愛知県無形文化財認定。お箱の状態から初期の作品のようです。おそらく未使用品ですが、古いお品のため定かではございません。ご理解いただきご購入をお願いいたします。★サイズ横：約12.7センチ 高さ：約7.8センチ800