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茶碗 塔陶山窯 共箱入
商品番号 L91786640784
商品名

茶碗 塔陶山窯 共箱入
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 8,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂き有難うございます。未使用、経年保管品です。サイズ口径14.5cm高さ8cm木箱、栞、宇金布付きです。75,000円程のお品です。平野教道茶道具
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