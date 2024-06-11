茶碗 塔陶山窯 共箱入

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商品詳細
ご覧頂き有難うございます。未使用、経年保管品です。サイズ口径14.5cm高さ8cm木箱、栞、宇金布付きです。75,000円程のお品です。平野教道茶道具
http://narcologia.ru/goods/organization662962.html
http://narcologia.ru/goods/pompous13223.html
http://narcologia.ru/goods/message958027.html
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