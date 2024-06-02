電子ピアノ CASIO LK-516 光ナビゲーション デジタルキーボード 趣味

購入してから数回使用しました。綺麗な状態かと思います。動作も確認し、問題なく使用できています。箱がないため、代わりのものを用いますがしっかり緩衝材を使って破損がないように致します。【商品説明】カシオCASIOLK-516光ナビゲーションデジタルキーボード電子ピアノ61鍵盤白ホワイトカシオCASIOW948xH109xD350mm/量:4.5kg 白ホワイト鍵盤数:61/タッチレスポンス:有/光るナビ:有/自動演奏:有/ヘッドホン端子:標準ステレオジャック/USB端子:無【付属品】本体譜面立てヘッドホンACアダプターマイクCASIOLK-516カシオ計算機#カシオ計算機#CASIOLK_516



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