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ポケモンカードクレイバースト 1Box(製造番号一致)
商品番号 X85108677255
商品名

ポケモンカードクレイバースト 1Box(製造番号一致)
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 3,229 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※※ポケモンカードクレイバースト1BOX(製造番号一致)※※コメント不要で即購入⭕️※1BOX(製造番号一致)です。※送料の観点からパックのみの発送になります(箱も同封の場合は＋700円で綺麗に折りたたんで同梱致します)※製造番号一致(封入率はシュリンク付きの未開封BOXと同等です。)※ランダム性がある商品のため中身での評価などはお控え下さい。※トラブル防止の為、購入後のキャンセル、すり替え防止の為、返品などはご遠慮お願い致します。※発送はらくらくメルカリ便での発送となります。ボックスパックシングル...パック種類...ポケモンカード(ポケカ)
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