king gnu Tシャツ　2019AW ブラック　XLサイズ　グレータグ版

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商品詳細
kinggnuTシャツ ライブツアー2019AWブラック XLサイズグレータグ版新品未使用タグ部分が白地に青色文字のものが多く流通してますが、こちらはグレーのサテンタグになります。生産ロットの関係で少数のみこちらが販売していたそうなのでかなりレアかと思います。よろしくお願いいたします。常田大希井口理ミレパmillenniumparadeグッズ種類···Tシャツ
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