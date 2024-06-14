（599）★有田焼★喜兵衛窯★ 白磁青海波彫建水★破魔オマケ付き★

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ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆♪★有田焼喜兵衛窯の白磁青海波彫建水です。★白磁に青海波の彫刻が有りシンプルにして存在感の有る逸品です。★サイズは13.5cm×9cmです。★通常価格￥30000を特別価格￥15000でいかがでしょうか★製造過程に出来た焼きムラが多少ございます。共箱は若干焼けがございます。ご理解頂いた上でのご購入をお願いいたします。★お手数ですがプロフィール必読お願い致します#有田焼#三河内焼#波佐見焼 #平戸焼#平戸藩#ご用達窯 #茶道具#磁器#白磁#彫刻#壺#工芸品#茶道#水差 #抹茶#抹茶茶碗#抹茶碗#蓋物#置物#表千家#裏千家 #嘉助窯#十三代横石嘉助 #木箱 #共箱