美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製 ...

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ご覧頂き誠にありがとうございます。【状態】使用頻度低く、目立った傷汚れ等なく状態は良好です。全鍵盤音出し、音色出しOK。不具合なく通常通りすぐご利用頂けます。椅子の脚のゴムキャップが２箇所欠品です。写真１枚目でご確認下さい。サイズの都合上、スタンドは解体した状態でお送りします。組み立てがわかりやすいようマスキングテープで繋ぐ部分をメモしております。付属の六角レンチで組み立ては可能です。よろしくお願い致します。【同梱品】本体譜面台スタンド椅子サスティーンペダルヘッドフォン電源ケーブル六角レンチ【商品説明／仕様】■カラー：ブラック■鍵盤：NH（ナチュラル・ウェイテッド・ハンマー・アクション）88鍵（A0~C8）■タッチ・コントロール：3段階■ピッチ：トランスポーズ、ファイン・チューニング■音律：平均律■音源：ステレオPCM音源■同時発音数：120（最大）■音色：12音色■エフェクト：リバーブ、コーラス■デモ・ソング：12■メトロノーム：テンポ、拍子、音量■ペダル：ダンパー（ハーフ・ペダル対応※別売アクセサリーPU-2使用時）■接続端子：PHONES（ヘッドホン/ライン・アウト兼用）、USB（TYPEB）、AUDIOIN、PEDAL■コントロール電源、VOLUME、PIANOPLAY、SOUND、METRONOME■電源：DC15V、ACアダプター（付属）■消費電力：8W■スピーカー出力：15Wx2■外形寸法（WxDxH）1,312x336x117mm（突起物含む/譜面立て除く）1,312x336x750mm（別売スタンドSTB1含む。突起物含む/譜面立て除く）■質量：11.4kg【備考】・商品は可能な限りクリーニング、除菌等を行なっておりますが、写真以外にも傷汚れの残る箇所がある場合もあります。・ご購入に関してはシステム上、状況に関わらず手続きの早い方が優先となります。・特定の方への専用出品や取置き等は行なっておりません。・製品の機能詳細についてはメーカーHP等にてご確認の程よろしくお願い致します。アクセサリー・パーツ···スタンド