  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
商品番号 C14255839998
商品名

美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
ブランド名 コルグ
特別価格 税込 17,568 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ご覧頂き誠にありがとうございます。【状態】使用頻度低く、目立った傷汚れ等なく状態は良好です。全鍵盤音出し、音色出しOK。不具合なく通常通りすぐご利用頂けます。椅子の脚のゴムキャップが２箇所欠品です。写真１枚目でご確認下さい。サイズの都合上、スタンドは解体した状態でお送りします。組み立てがわかりやすいようマスキングテープで繋ぐ部分をメモしております。付属の六角レンチで組み立ては可能です。よろしくお願い致します。【同梱品】本体譜面台スタンド椅子サスティーンペダルヘッドフォン電源ケーブル六角レンチ【商品説明／仕様】■カラー：ブラック■鍵盤：NH（ナチュラル・ウェイテッド・ハンマー・アクション）88鍵（A0~C8）■タッチ・コントロール：3段階■ピッチ：トランスポーズ、ファイン・チューニング■音律：平均律■音源：ステレオPCM音源■同時発音数：120（最大）■音色：12音色■エフェクト：リバーブ、コーラス■デモ・ソング：12■メトロノーム：テンポ、拍子、音量■ペダル：ダンパー（ハーフ・ペダル対応※別売アクセサリーPU-2使用時）■接続端子：PHONES（ヘッドホン/ライン・アウト兼用）、USB（TYPEB）、AUDIOIN、PEDAL■コントロール電源、VOLUME、PIANOPLAY、SOUND、METRONOME■電源：DC15V、ACアダプター（付属）■消費電力：8W■スピーカー出力：15Wx2■外形寸法（WxDxH）1,312x336x117mm（突起物含む/譜面立て除く）1,312x336x750mm（別売スタンドSTB1含む。突起物含む/譜面立て除く）■質量：11.4kg【備考】・商品は可能な限りクリーニング、除菌等を行なっておりますが、写真以外にも傷汚れの残る箇所がある場合もあります。・ご購入に関してはシステム上、状況に関わらず手続きの早い方が優先となります。・特定の方への専用出品や取置き等は行なっておりません。・製品の機能詳細についてはメーカーHP等にてご確認の程よろしくお願い致します。アクセサリー・パーツ···スタンド
http://narcologia.ru/goods/recycling688514.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild478352.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless981059.html
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
美品】 KORG 電子ピアノ B2N 88鍵盤 スタンド 椅子 譜面台-
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製 ...
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
美品】 KORG 電子ピアノ B2N 88鍵盤 スタンド 椅子 譜面台-
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
美品】 KORG 電子ピアノ B2N 88鍵盤 スタンド 椅子 譜面台-
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
経典 美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製 ...
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
Amazon | ​​KORG コルグ 電子ピアノ B2N 88鍵 ライトタッチ鍵盤 ...
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
Amazon | ​​KORG コルグ 電子ピアノ B2N 88鍵 ライトタッチ鍵盤 ...
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
KORG B2 BK 電子ピアノ regularizamg.com.br
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
電子ピアノ KORG B2 88鍵 キーボード | ncrouchphotography.com
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
KORG コルグ 電子ピアノ 88鍵盤 B2N BK ブラック X型スタンドセット ...
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
Amazon | ​​KORG コルグ 電子ピアノ B2N 88鍵 ライトタッチ鍵盤 ...
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
北海道のコルグの中古が安い！激安で譲ります・無料であげます｜ジモティー
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
コルグ 電子ピアノ B2N 「テーブル形スタンド＆椅子セット」コルグ ...
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
☆KORG コルグ 電子ピアノ 2019年製 ペダル付 椅子付 ホワイト ...
美品！KORG 電子ピアノ B2 スタンド 椅子 譜面台 ペダル 2020年製
電子ピアノ KORG B2 88鍵 キーボード | ncrouchphotography.com

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru