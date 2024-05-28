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シュラグベルク　カホンペダル　Schlagwerk SR-CAP100
商品番号 Y14058544458
商品名

シュラグベルク　カホンペダル　Schlagwerk SR-CAP100
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 6,959 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···カホン種類···その他アクセサリー・パーツ···ケース、バッグシュラグベルクのワイヤー式カホン用ペダルです。ライブで2回、練習で数回使用しました。使用機会が少ないため出品いたします。内容・ペダル本体・ベースプレート・ビーター・付属品(六角レンチ、チューニングキー、マジックテープ)・専用ケース他社のものよりビーターに重量がある為、しっかりとした音量が出しやすいです。ワイヤー式なのでシャフト式のものよりもペダルの位置を自由に配置しやすいと思います。・ビーターに少々磨耗の跡があります(画像)・ペダルとベースプレートの接続部に跡がついております(画像)・その他、細かい傷、汚れ等はございますが、まだまだお使いいただけます。上記状態を気にならない方のみご購入して頂ければと思います。参考価格：サウンドハウス¥32,780(税込)
http://narcologia.ru/goods/Lincoln816502.html
http://narcologia.ru/goods/recycling311814.html
http://narcologia.ru/goods/waveform200217.html
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