2つセットCDJ-800mj2

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説明をちゃんと読んでからご購入下さい。PioneerCDJ-800mj2片方はcdj-800です。何も問題ありませんでした。スーパーオーディオCD対応:スタンダードCDハイコンポタイプ:非ハイコンポポータブル・据置タイプ:据置タイプ録/再タイプ:再生専用タイプ一応、拭いておりますが、拭き足りていない部分もあるかと思います。中古品であることをご理解ください。起動確認済み質問等は購入前にお願いします。他サイトにも出品しておりますので、突然投稿を取り消す場合があります。バラ売りの場合→左のCDJ‐80010500円右側→CDJ‐800mj212500円となります。#ターンテーブル#パイオニア#Pioneer#cdj#cdj-800