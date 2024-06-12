呪術廻戦 ウエハース シール カード フルコンプ SR 呪術廻戦0

呪術廻戦の断捨離中です。写メの物は、全てフルコンプしてます。綺麗な状態だと思いますが、神経質な方のご購入はお控え下さい(⋆ᴗ͈ˬᴗ͈)”キャンペーン限定、コレクションファイルは2つお付けします。1つは未開封の物を入れさせて頂きます。全てファイルに入れたままお送りさせて頂きます.°ஐ.*大切に送らせて頂きますので、宜しくお願いします.°ஐ.*バラ売りは考えてませんのでご了承ください。#呪術廻戦#ウエハース#シール#カード#乙骨憂太#五條傑#狗巻棘#フルコンプ人気タイトル···呪術廻戦キャラクター···コミック・アニメ・ゲームグッズ種類···カード・シール



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