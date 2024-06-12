にじさんじ レオス・ヴィンセント エデン組 グッズ まとめ売り ...

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にじさんじエデン組レオス・ヴィンセントのグッズのまとめ売りです。缶バッジ等ランダム商品は確認のため開封しましたが未使用で、その他の物は未開封新品です。まめねこスマホスタンドの外箱に凹みがあります。素人保管ですので神経質な方はご購入をお控えください。即購入OKまとめ売り優先【エデン組ハーフアニバーサリー】・缶バッジ×3・缶バッジ(アニメイト専売・絵柄違い)×2・アクスタ×1・アクリルスタンド(アニメイト専売)×1・アクリルキーホルダー×1・星型缶バッジ×2・ラバーストラップ×1【スイパラ】・ミニキャラトレーディングアクスタ×1【にじさんじぷち2021】・缶バッジ×1・アクスタ×1【NIJIGRAFFITI】・アクスタ×1【エデン組1stanniversary】・まめねこスマホスタンド×1・缶バッジ\u0026アクキーセット×1【4周年記念】・缶バッジ×1【にじさんじ×サンリオキャラクターズ第3弾】・おなまえプレート×1