古玉　十二干支彫刻　ペンダント　根付　置物（M068）

魔除け彫刻をご覧頂きありがとうございます。*天然素材ですので，自然由来の色むらなどがあります。あらかじめご了承願います。*素人撮影、計測につき、多少の誤差は御容赦下さい。※色みはモニター環境などでも変わります。近づけてはいますが完璧ではありませんので、色みでのクレームはご遠慮ください。*コメントなしで即購入大歓迎です！評価厳しい方、天然素材をご理解頂けない方のご購入はお控えください。#高級ジュエリー#天然素材#天然石#アクセサリー#宝石#コレクション#ネックレス#美術品#縁起物#工芸品#魔除け#瑪瑙#水晶



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