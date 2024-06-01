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南蛮壺
商品番号 Q96007395182
商品名

南蛮壺
ブランド名 Qvital
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

南蛮壺寸法(素人採寸なので誤差はお許し下さい)高さ24cm、最大胴径13cm、口径6cm底径7cm重量1.05kgかなり古いものなので、古陶特有の汚れ、剥がれ、スレ等ありますのでご理解頂ける方にお願いします。口部欠けが数ヶ所あります(写真3.4)ヒビが走ってます(写真8)が水漏れはありません。(3時間水張りしましたが漏水はありませんでした)#南蛮壺#花瓶#安南#壺
http://narcologia.ru/goods/stepchild98852.html
http://narcologia.ru/goods/freshman420056.html
http://narcologia.ru/goods/secretarial474916.html

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