南蛮壺寸法(素人採寸なので誤差はお許し下さい)高さ24cm、最大胴径13cm、口径6cm底径7cm重量1.05kgかなり古いものなので、古陶特有の汚れ、剥がれ、スレ等ありますのでご理解頂ける方にお願いします。口部欠けが数ヶ所あります(写真3.4)ヒビが走ってます(写真8)が水漏れはありません。(3時間水張りしましたが漏水はありませんでした)#南蛮壺#花瓶#安南#壺



仙遊洞 南蛮 四耳壺



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南蛮 壺 室町時代/1336-1573CE



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