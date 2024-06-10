フジミ模型 マツダ　t600 1/24 プラモデル MAZDA T６００

フジミ模型マツダ t6001/24 プラモデル未組立品マツダ MAZDA T６００新品未使用送料無料即購入可◎〇他にもエアコン関係や模型を中心とした様々なものを出品中です。 ↓こちらから検索してみてください(*^^*ゞ #向日葵Mshop出品一覧オート三輪時代の代表車マツダK360の姉妹車であるT600が登場!マツダT600は東洋工業(現マツダ)が生産していた小型三輪トラックです。他社の三輪トラックの対抗車種として開発された「マツダK360」の姉妹車となり、ボディサイスや600ccエンジン搭載などの仕様を変更して開発されました。T600はK360販売から一月後の1959年6月に発売され、1969年3月の10年間までに幾度かのマイナーチェンジをしながら生産されました。種類···車・トラック仕様···プラスチック組立キットスケール···1/24マツダスピードロードスターハチロクトレノレビンスカイラインGT-Rオート三輪荷台ハッチ



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