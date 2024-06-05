超レア　イッタラ iittala 第二世代 飾り皿 LapinMarjat

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大幅にお値下げしましたそろそろ最終お値下げにいたします人気の北欧ブランドイッタラの飾り皿です。かなり珍しい1枚で、FLORAなどに見られるマウスブロー技法のエンボスで草花が表現された逸品です。ガラスオーナメントとして、皿立てで飾り皿として楽しめます。もちろんお皿としてお使いになることも可能です。窓辺に飾ると光を反射してキラキラ輝き美しいです。LapinMarjat（ラップランドのベリー）というシリーズの1枚。デザイナーはフィンランドのKerttuNurminenケルトゥ・ヌルミネン。ロゴから第二世代と呼ばれる1980年代製造のお品物です。現地購入で量産されず、日本でもビンテージを除き未入荷、ほとんど見ることのないシリーズです。カップボードの中で飾っていたため空気に触れておらず美品です。もちろん割れ欠けなし。革紐とロゴシールの白い部分に経年劣化が見られます。光に当てると分かるような小傷が無いとは言えませんが、ほぼダメージのない良好なコンディションです。またハンドメイドにつき元々のガラスの揺らぎや細かな気泡はあります。φ18.5cm内径15cm厚み7mm革紐長さ 9cm箱なし柔らかな草花が描かれたイッタラらしい逸品。ヴィンテージにご理解があり、大切にして下さるコレクターの方へ是非お譲りしたいです。Iittala1881年フィンランド南西部のイッタラ村で創業。今でも使いやすく、何年経っても飽きのこない様々なシリーズが人気です。#iittala#イッタラ#アラビア#KerttuNurminen#ケルトゥ・ヌルミネン#OivaToikka#オイバ・トイッカ#Birds#バードのコレクターの方へも#廃盤#廃番#北欧#ガラス工芸#アート#アンティーク#ビンテージ#ヴィンテージ150,000→120,000→100,000→