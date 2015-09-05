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商品詳細
安室奈美恵のグッズです。バラ売りも可能です。バラ売りご希望の方は金額提示をお願い致します。気になるものの追加画像必要でしたらコメント下さい。ショルダーウォレットはライブ参戦時に2回使用した程度で普段使いはしていません。レースポーチも少し使用しています。ラメや、白っぽくなっている箇所が多少あります。トートバッグの内ポケットは、製作時の加工なのか？端っこのみ生地が固く、接着剤のようなもの？が両端にあり、オレンジに汚れています。パスポートケース、ピンクポーチ、ミニタオル2枚はは未使用品です。画像以外にもグッズ所有しております。コメント下さい。グッズ種類...その他
http://narcologia.ru/goods/ambassador12406.html
http://narcologia.ru/goods/ordering480679.html
http://narcologia.ru/goods/unusable857474.html
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