版画　受賞作品　神社　自作　イラスト　日本画　額縁付き　油絵風水彩画 絵画

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15000円から値下げ→現価格身内の中学生時代の木版画の受賞作品です。額縁付きです。飾っていたので外部のケースはそれなりの汚れはあります。自宅保管品。何卒、素人製作になりますで完璧を求められる方はご遠慮ください。素人製作にご理解いただける方のご購入お願いします。神経質な方のご購入はご遠慮願います。他のハンドメイドの出品はこちら→#✨Mii✨ハンドメイド関連一覧