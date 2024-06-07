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水の都のラティオス PSA10
商品番号 O95818204244
商品名

水の都のラティオス PSA10
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バラ売り、値下げ交渉は承っておりませんトラブル、不正利用防止のため、識別番号は届いてからご確認ください。PSA鑑定品なので、PSA10であればカード品質自体は検査機関から保証されておりますが、神経質な方(横線、見えない傷など)は個人によって見え方が異なりトラブルになりかねないので、気になる方のご購入は遠慮願います。
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