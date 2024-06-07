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商品詳細
竹久夢二作の美人画です。横31cm✖️縦93.5cm実家の整理で出てきました。かなり古いので詳細不明です。真贋判断できません。額の裏側は破れていますが絵は綺麗だと個人的に思います。#版画#竹久夢二#夢二#美人画
http://narcologia.ru/goods/Persia891588.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador67506.html
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