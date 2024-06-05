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茶碗の王様 『喜左衛門井戸を見る』｜小代焼中平窯 西川智成 茶碗の王様 『喜左衛門井戸を見る』｜小代焼中平窯 西川智成

大きな 織部 茶碗 無銘【状態】未使用 無傷 長期保管品です。釉薬の垂れが一か所高台より下に出ているため傾いた状態です。胴に「島」と書かれているようです。【サイズ】φ１４０ｍｍ ｈ８５ｍｍ220907 Ｍ Ｔ１０ 大きな 織部 茶碗 無銘にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。