炭斗/和田鱗司　未使用品　唐物炭斗　六角　茶道具　茶道　3代目

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商品詳細
約直径26高10㎝紙箱栞付長期個人保管品になりますのでご理解ある方のみ購入お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/Sydney568249.html
http://narcologia.ru/goods/sci-fi575147.html
http://narcologia.ru/goods/update205595.html
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