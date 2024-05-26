SANSUI B-2102MOS VINTAGE パワーアンプ　　ジャンク

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SANSUIB-2102MOSVINTAGE山水電気定価：¥350000#山水電気#SANSUIB_2102MOSVINTAGE型式…ステレオパワーアンプ実効出力(10Hz~20kHz、両ch動作)…150W+150W(6Ω) 110W+110W(8Ω)全高調波歪率(10Hz~20kHz)…0.008%以下(8Ω)混変調歪率…0.008%以下(8Ω)ダンピングファクター…200(1kHz、8Ω)周波数特性…DC~300kHz+0-3dB入力感度/入力インピーダンス(1kHz)…0.5V/10kΩSN比(Aネットワーク)…110dB以上エンベロープ歪…測定限界以下TIM歪(SAWTOOTH)…測定限界以下スルーレイト(8Ω)…150V/μsecライズタイム…0.5μsecチャンネルセパレーション(1kHz)…80dB以上サブソニックフィルター(バリアブル入力)…10Hz(-3dB)、6dB/oct負荷インピーダンス…4Ω~16Ω電源電圧…AC100V、50Hz/60Hz定格消費電力…350W外形寸法…幅450×高さ176×奥行477mm重量…35.0kg■上記、WEB参照。希少 中古 年代物 ジャンク 銘機長い間、閉まっていてる間に電源が入らなくなりました。直して使うか、部品取りに。こちらは重たい機器になります。配送中になんらかのトラブルによる機器の故障、破損に関しましては対応できませんので、ご理解頂いた上でご購入されて下さい！宜しくお願い致します。