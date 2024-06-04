茶道具 掛軸 『聴雨寒更尽 』 紫野寛州 (大徳寺 三玄院)

掛軸『聴雨寒更尽』サイズ:全長約173.0㎝幅約30.3㎝軸先まで36.0㎝紙本紫野寛州(長谷川寛州)箱元箱あります紙箱ありません◎長谷川寛州大徳寺三玄院住職寛州老師⭐計測は素人計測ですので、誤差があるかもしれません。ご了承ください。長谷川寛州老師の一行物の軸です。少し古いものです。いつ頃、手に入れたものか不明です。掛けていた記憶がありませんので、使っていなかったのではないかと思われます。状態は、箱に傷みや汚れがありますが、軸自体には特に目立った傷や汚れは、見られないようです。ただ、自宅保管のため管理に手抜かりがあるかもしれません。ご了承ください。以上の点をご考慮の上、ご検討よろしくお願いいたします。



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