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良品　週末限定価格　【YAMAHA】ヤマハ　クラリネット　YCL-61
商品番号 O93705566974
商品名

良品　週末限定価格　【YAMAHA】ヤマハ　クラリネット　YCL-61
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 9,675 円
在庫状況 あり

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商品詳細

名　称クラリネット型　番YCL-61種　類クラリネットランクB品状　態【調子】：B♭【材質】：本体　グラナディラ　キィ　銀メッキ管体にスレや小傷、刻印の薄れは見られますが、比較的状態は良好です。点検、清掃、バランス調整済みで、試奏は特に目立った問題はありません。宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/reboot620536.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual739846.html
http://narcologia.ru/goods/troupe574811.html

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