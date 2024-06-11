良品　週末限定価格　【YAMAHA】ヤマハ　クラリネット　YCL-61

名 称クラリネット型 番YCL-61種 類クラリネットランクB品状 態【調子】：B♭【材質】：本体 グラナディラ キィ 銀メッキ管体にスレや小傷、刻印の薄れは見られますが、比較的状態は良好です。点検、清掃、バランス調整済みで、試奏は特に目立った問題はありません。宜しくお願い致します。



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