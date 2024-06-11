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ファゴット　バスクラリネット　スタンド　HERCULES
商品番号 L59342635561
商品名

ファゴット　バスクラリネット　スタンド　HERCULES
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,722 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ファゴット/バスクラリネット用のスタンドです。ほとんど使用していないためきれいな状態です。■バスクラリネット/バスーン用スタンド■設置高さ:670-1010mm■折畳サイズ:630x150mm■重量2.27kg
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