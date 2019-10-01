DBD デッドバイデイライト トーテムライト

★早い者勝ちです！★ご覧頂きありがとうございます。DeadbyDaylight/デドバ/DBD/デットバイデイライトビレッジバンガード限定品⬛︎トーテムライト⬛︎(電池別売り)新品未開封品になります。✱発送の際は水濡れ対策の上、ダンボール箱(リサイクル素材)に入れ動かない様に固定して発送致します。⚠️発送方法を【ゆうゆうメルカリ便】から【らくらくメルカリ便】に変更させて頂く場合が有ります。郵便局・ローソン受取等をご希望で【発送方法の変更不可】の場合は、お手数をおかけして申し訳ありませんが、お取引画面よりお知らせ下さい。即購入OKです！#デトバ#デッドバイデイライト#デットバイデイライト#DBD#DeadbyDaylight#ビレバン



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