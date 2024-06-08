陶芸　手作り陶器　朱泥急須　窯変

ご覧いただきありがとうございます。【整理品、骨董品ではありません】こちらの急須は、ロクロ成形の手作り一品物です。使い勝手の良い丸形急須で良い茶漉しが入れてあり蓋合わせもピッタリとしています。【写真で確認の上】よろしくお願いいたします。製品寸法 高さ 8.2㎝ 胴径 9.2㎝ 重さ 230g 容量 330㏄素人と採寸なので、多少の誤差がある場合がある事もあります。配送前には品質の確認はしていますが全を把握出来ていない事もありますので、手作りの良さの分かる方、ご理解のある方のご購入をよろしくお願いいたします。安心して良い取引が出来るように心がけ迅速に対応しています。



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