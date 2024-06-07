ハズブロ　giジョー ジャングルストライカー　ジープ

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商品詳細
フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/6giジョーアドベンチャーシリーズジャングルストライカー ジープ車 ビークル カーゴ箱には痛みがありますが中身確認のみの未使用品です。私自身、中古で買ったものなので中身等は揃ってると思いますが写真で確認をよろしくお願いします。よろしくお願いします。1/6サイズなので大きいです！リカちゃんやホットトイズなどにも対応できると思います！ぜひご検討ください！ミリタリー 1/6GIジョーDragonドラゴン ジープ カーゴ ビークル21stcenturytoys
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