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ハズブロ　giジョー ジャングルストライカー　ジープ
商品番号 B17812615660
商品名

ハズブロ　giジョー ジャングルストライカー　ジープ
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/6giジョーアドベンチャーシリーズジャングルストライカー　ジープ車　ビークル　カーゴ箱には痛みがありますが中身確認のみの未使用品です。私自身、中古で買ったものなので中身等は揃ってると思いますが写真で確認をよろしくお願いします。よろしくお願いします。1/6サイズなので大きいです！リカちゃんやホットトイズなどにも対応できると思います！ぜひご検討ください！ミリタリー　1/6GIジョーDragonドラゴン　ジープ　カーゴ　ビークル21stcenturytoys
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ハズブロ giジョー ジャングルストライカー ジープ - ミリタリー

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