ダイナミックマイク　SHURE SM58

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商品詳細
新品で購入後、ほとんど使用しておりません。よろしくお願いいたします。SHURESM58Shure定価：¥70000#Shure#SHURESM58種類···マイク
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http://narcologia.ru/goods/recycling885914.html
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