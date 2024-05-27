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景徳鎮好きの方に！【中国美術品　工芸品　装飾品】【シノワズリ】赤龍緑龍飾り皿
商品番号 C12586609341
商品名

景徳鎮好きの方に！【中国美術品　工芸品　装飾品】【シノワズリ】赤龍緑龍飾り皿
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「シノワズリ好き」、「景徳鎮好き」な方に！「シノワズリなクリスマスプレート」、「来年の（龍）イヤープレート　干支飾り」に！（台座は付属しません）
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