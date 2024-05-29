火麒麟の置物一対です 装飾品 現代工芸品美術品 置物

ご覧いただき、ありがとうございます。即購入可能ですサイズです高約14.3CM直径約12.7CM重さは約1597グラムです《注意事項》※キャンセル、ご返品お断り致します。完璧を求められる方、神経質な方はご購入をお控え下さい。十分ご理解?ご納得頂いた上で、ご購入下さい。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問下さい。



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